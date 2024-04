Ferrari | GP Cina, Sainz ammette: “Siamo stati lenti per tutto il weekend”

La difficile giornata della Ferrari si conclude con il quinto posto di Sainz. In Cina, la SF-24 non ha confermato le buone sensazioni maturate nelle prime quattro gare della stagione. Evidentemente questo tipo di pista non si è adattato bene alle caratteristiche base della monoposto rossa, la quale ha adesso la necessità di aggiornarsi per aumentare le prestazioni, già a partire da Miami, quando dovrebbe arrivare un nuovo fondo, mentre a Imola ci sarà il completamento del primo, vero, grosso update della stagione.

“Siamo stati molto lontani dalla Red Bull in questo weekend – ha ammesso Sainz in mixed zone. E’ una pista sfavorevole, l’avevo già visto al simulatore: siamo stati lenti per tutto il fine settimana e dobbiamo imparare da questo affinché gli aggiornamenti ci aiutino a migliorare in tracciati con queste caratteristiche. Per queste piste è necessario avere i nuovi pezzi: in circuiti tipo Melbourne siamo a posto, ma se guardiamo la Red Bull, in Giappone ha portato upgrade e i miglioramenti si sono visti. Noi stiamo aspettando un po’ di più per vedere se arriverà qualcosa di più interessante. Aspettiamo e vediamo”.