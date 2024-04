F1 | Antonio Perez: “Checo in Formula 1 per i prossimi dieci anni”

Antonio Perez non ha dubbi: il figlio rimarrà in Formula 1 per il prossimo decennio. Il padre dell’attuale alfiere della Red Bull, discutendo del futuro del figlio, ha ammesso come la mole di sponsor portata in dote sia una calamita non indifferente per puntare sul pilota classe 1990. Ricordiamo che Checo ha il contratto in scadenza a fine 2024, anche se tra la squadra di Milton Keyens e l’entourage del messicano non sono state avviate ancora le conversazioni.

Ma la tempo stesso, a precisa domanda su Perez, Helmut Marko ha risposto positivamente sottolineando l’ottimo lavoro che finora ha svolto il messicano alla guida della RB20. Perez infatti, nelle cinque gare finora disputate in stagione, è sempre andato a podio tranne nell’appuntamento di Melbourne dove è arrivato quinto risultando l’unica Red Bull a traguardo.

“Avremo Checo per altri dieci anni – ha dichiarato il papà di Checo a Relevo – Checo starà molto bene per il resto della sua vita, avrà altri dieci anni in F1. Checo ha molti scenari ed è il pilota più ricercato della F1 oggi, soprattutto è quello con più sponsor, più di Max e Hamilton messi insieme”.

Il papà di Checo, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Le aziende di tutto il mondo si rivolgono a lui, il miglior promotore di qualsiasi cosa al mondo è Sergio Pérez. Non rimane mai niente del suo merchandising perché si esaurisce sempre rapidamente”.