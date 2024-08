F1 | Piastri, obiettivo mondiale entro la stagione 2026

F1 Piastri Briatore – Oscar Piastri sarà uno dei principali contendenti al titolo entro la stagione 2026 di Formula 1, parola di Flavio Briatore. In una lunga chiacchierata concessa al podcast ‘Formula For Success’, il manager italiano ha parlato dei talenti che, gara dopo gara, stanno emergendo all’interno dello schieramento di partenza, sottolineando come tra questi vada seguito con attenzione l’australiano della McLaren.

Veloce, determinato e in grado di fare la differenza, anche nel confronto con il talentuoso compagno di squadra Lando Norris, Piastri sta vivendo un momento d’oro con la McLaren ed è lecito aspettarsi un’ulteriore crescita nel prosieguo di questa stagione, la quale gli ha regalato diversi risultati di spessore. Un percorso di grande valore che, secondo l’attuale consulente della Alpine, lo porterà a battagliare molto presto per obiettivi importanti.

Piastri, ricordiamo, ha debuttato in Formula 1 lo scorso anno e ha ottenuto la sua prima vittoria nel Gran Premio d’Ungheria a fine luglio. È legato alla McLaren con un contratto fino alla fine della stagione 2027.

Briatore scommette su Piastri della McLaren

“Penso che Piastri abbia tutte le qualità per diventare uno dei prossimi campioni del mondo. Anche se non dovesse accadere l’anno prossimo, sono certo che questo ragazzo continuerà a essere un protagonista. Se la McLaren manterrà il livello di competitività attuale, Piastri si affermerà come uno dei migliori piloti. Inoltre, ha il sostegno di una figura di spicco come Mark Webber. Mark è una delle persone più rispettabili che abbia incontrato in Formula 1; è sempre stato leale e ha svolto il suo lavoro con dedizione. È la persona che più mi ha colpito nel mondo della Formula 1”.