Formula 1 | GP Olanda, l’Albo d’Oro completo della gara a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda – Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 è una delle gare più iconiche nel calendario della F1, con una storia ricca e affascinante che si estende per oltre sette decenni. Disputato per la prima volta nel 1950 sul circuito di Zandvoort, questo evento ha visto trionfare alcuni dei più grandi nomi nella storia dell’automobilismo, contribuendo a forgiare leggende e a scolpire momenti indelebili nella memoria degli appassionati di tutto il mondo.

I primi anni: l’ascesa di Zandvoort e il regno di Jim Clark

Il Gran Premio d’Olanda fece il suo debutto ufficiale nel 1952 come gara valida per il Campionato del Mondo di Formula 1. Il circuito di Zandvoort, con le sue curve impegnative e la vicinanza al Mare del Nord, si rivelò immediatamente un palcoscenico ideale per le competizioni automobilistiche. Alberto Ascari, al volante di una Ferrari, vinse la prima edizione valida per il mondiale, inaugurando una lunga serie di successi per la scuderia di Maranello. Ascari dominò anche l’edizione del 1953, consolidando il suo status di leggenda della Formula 1. Gli anni ’60 segnarono l’inizio di una nuova era per il Gran Premio d’Olanda, con Jim Clark che divenne il protagonista indiscusso. Il pilota scozzese, noto per la sua eleganza e precisione al volante, vinse a Zandvoort quattro volte (1963, 1964, 1965 e 1967), tutte al volante di una Lotus. Clark non solo affascinò il pubblico olandese con le sue prestazioni straordinarie, ma contribuì anche a elevare il prestigio del Gran Premio, rendendolo un appuntamento fisso nel calendario della Formula 1.

Il dominio Ferrari e il tramonto temporaneo

Il decennio successivo vide emergere un’altra stella della Formula 1: Niki Lauda. L’austriaco, al volante della Ferrari, vinse due edizioni consecutive del Gran Premio d’Olanda nel 1974 e nel 1977. Il dominio di Lauda a Zandvoort fu il riflesso del periodo di grande forma della Ferrari, che in quegli anni collezionò numerosi titoli mondiali. Le vittorie di Lauda sono particolarmente memorabili non solo per la loro importanza nella sua carriera, ma anche per il legame che stabilì con il pubblico olandese. Negli anni ’80, il Gran Premio d’Olanda continuò a essere una tappa importante del campionato, ma fu anche un periodo di cambiamenti e sfide. Alain Prost, futuro quattro volte campione del mondo, vinse l’ultima edizione della gara nel 1985, prima che il Gran Premio venisse rimosso dal calendario della Formula 1 a causa di problemi finanziari e di sicurezza del circuito di Zandvoort. L’assenza del Gran Premio d’Olanda lasciò un vuoto significativo, sia per i fan che per la storia della F1.

Il ritorno e la Verstappen “mania”

Dopo una pausa di 36 anni, il Gran Premio d’Olanda è tornato nel calendario della Formula 1 nel 2021, grazie a un circuito di Zandvoort rinnovato e modernizzato. Il ritorno è stato accolto con grande entusiasmo, specialmente dai fan olandesi, che hanno finalmente potuto vedere il loro idolo locale, Max Verstappen, trionfare davanti al pubblico di casa. Verstappen, al volante della Red Bull, ha vinto l’edizione del 2021 e ha poi replicato il successo nel 2022 e nel 2023, consolidando ulteriormente il suo status di superstar globale. L’albo d’oro del Gran Premio d’Olanda è un mosaico di successi, emozioni e momenti storici che riflettono l’evoluzione della Formula 1 nel corso dei decenni. Da Ascari a Verstappen, passando per Clark e Lauda, i piloti che hanno trionfato a Zandvoort hanno contribuito a rendere questo Gran Premio un evento di spessore nel panorama automobilistico mondiale.

GP Olanda, tutti i vincitori dal 1952 ad oggi

1952: Alberto Ascari (Ferrari)

1953: Alberto Ascari (Ferrari)

1955: Juan Manuel Fangio (Mercedes)

1956: Stirling Moss (Maserati)

1957: Stirling Moss (Vanwall)

1958: Stirling Moss (Vanwall)

1959: Jo Bonnier (BRM)

1960: Jack Brabham (Cooper-Climax)

1961: Wolfgang von Trips (Ferrari)

1962: Graham Hill (BRM)

1963: Jim Clark (Lotus-Climax)

1964: Jim Clark (Lotus-Climax)

1965: Jim Clark (Lotus-Climax)

1966: Jack Brabham (Brabham-Repco)

1967: Jim Clark (Lotus-Ford)

1968: Jackie Stewart (Matra-Ford)

1969: Jackie Stewart (Matra-Ford)

1970: Jochen Rindt (Lotus-Ford)

1971: Jacky Ickx (Ferrari)

1972: Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford)

1973: Jackie Stewart (Tyrrell-Ford)

1974: Niki Lauda (Ferrari)

1975: James Hunt (Hesketh-Ford)

1976: James Hunt (McLaren-Ford)

1977: Niki Lauda (Ferrari)

1978: Mario Andretti (Lotus-Ford)

1979: Alan Jones (Williams-Ford)

1980: Nelson Piquet (Brabham-Ford)

1981: Alain Prost (Renault)

1982: Didier Pironi (Ferrari)

1983: René Arnoux (Ferrari)

1984: Alain Prost (McLaren-TAG)

1985: Niki Lauda (McLaren-TAG)

Dopo il 1985, il Gran Premio d’Olanda è stato sospeso e non si è disputato fino al 2021.

2021: Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda)

2022: Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT)

2023: Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT)