F1 | Perez pronto a godersi l’ultimo week-end della stagione ad Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Perez – Checo Perez non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Ormai certo del secondo posto nella graduatoria del mondiale Piloti, grazie al podio ottenuto nell’ultima trasferta di Las Vegas, il messicano affronterà il week-end di Yas Marina con grande serenità, consapevole di aver centrato gli obiettivi imposti dalla squadra per questo finale di campionato. Perez, ricordiamo, nelle prime libere di oggi cederà il. volante ad Isack Hadjar.

“È stata una stagione a tratti difficile, con alti e bassi, ma andare ad Abu Dhabi con il secondo posto in campionato già assicurato mi rende molto felice”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Voglio concludere la stagione al meglio, quindi lavorerò sodo nel tempo che avrò a disposizione per assicurarmi di essere competitivo. Abbiamo avuto un ottimo passo a Las Vegas che ha confermato i passi avanti che avevo già fatto in Brasile. Punto ad ottenere il massimo dalla RB19 ancora una volta”.