F1 | McLaren, Zak Brown: “Possiamo colmare il divario con la Red Bull”

Una delle certezze delle ultime settimane, ma a questo punto anche degli ultimi mesi si chiama McLaren. La squadra di Woking è tornata al vertice, questa volta davvero, grazie al grande lavoro fatto in fabbrica per aggiornare al meglio una MCL38 già buonissima di base, ma che adesso è con ogni probabilità la vettura migliore della Formula 1. Questo però cozza con i risultati in pista: da Miami, e stiamo parlando quindi di inizio maggio, Norris e Piastri non sono riusciti a portare a casa alcuna vittoria, frutto di errori dei piloti, ma non solo, perché anche al muretto e ai box sono state fatte delle cappellate non indifferenti. Ad approfittarne, nella maggior parte dei casi è stato il solito Verstappen, bravo ad essere sempre lì pur non essendo più un dominatore.

Tra Canada, Austria e Silverstone, la sensazione fortissima è che Norris abbia buttato alle ortiche tre vittorie per i motivi più disparati ma che di fatto vi abbiamo elencato già qui sopra. Occasioni perse anche per accorciare in classifica costruttori nei confronti di una Red Bull che di fatto sta correndo con un solo pilota da più di due mesi. C’è ancora il tempo per rientrare nella corsa, ma non ci si può più permettere di gettare al vento determinate occasioni di successo, perché in Formula 1 certe mancanze di pagano a caro prezzo, sportivamente parlando, è chiaro.

“Cerchiamo di fare del nostro meglio in ogni weekend – ha detto Zak Brown, CEO di McLaren. Non so fino a che punto possiamo essere in lotta nel campionato costruttori, ma penso che sia una possibilità continuando a raccogliere punti come nelle ultime cinque o sei gare, ed entro fine anno si può colmare il divario. Dobbiamo però pensare una gara per volta, come fa Lando: sono molto contento di lui, penso ci sia una grossa differenza nel modo di essere di un pilota tra quando è fuori dalla macchina e quando invece abbassa la visiera. Molti campioni del mondo sembrano così tranquilli fuori dalla vettura, ma quando mettono il casco sono feroci, e Lando non è diverso da loro”.