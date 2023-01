F1 | Patrese: “Hamilton scippato del Mondiale 2021”

Tra le domande che hanno caratterizzato la lunga intervista recentemente pubblicata dal Corriere della Sera a Riccardo Patrese figura anche uno sugli attuali piloti impegnati in Formula 1. Discutendone l’ex driver veneto ha sottolineato come due su tutti si elevino sulla concorrenza: Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Parlando dei due alfieri di Red Bull e Mercedes, protagonisti della lotta iridata nel 2021, Patrese è convinto che il sette volte campione sia stato scippato del titolo negki eventi che hanno caratterizzato quella stagione.

“Ce ne sono di “bravetti”, ma li vedo molto “insegnati”: fanno il compito e stop, ai miei tempi si imparava con il fiuto – ha dichiarato Patrese – Hamilton o Verstappen? In questo momento Max ha “self confidence” e il vento in poppa. È forte, cattivo e pure stronzo, cosa che non guasta. Lewis? Adesso è più simpatico perché ha smesso di dominare. E un Mondiale, nel 2021, gliel’hanno scippato”.