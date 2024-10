F1 | Mercato piloti 2025, Colapinto in lizza per un sedile nella famiglia Red Bull?

Il mondiale di Formula 1 si avvia verso la fase conclusiva di questa entusiasmante stagione. Le attenzioni ovviamente sono sulle lotte tra Verstappen e Norris per quanto riguarda la classifica piloti, e sulla risalita della Ferrari in quella costruttori, con la Scuderia di Maranello ormai prossima a passare la Red Bull e con la McLaren nel mirino e non così distante. Uno dei temi di queste ultime settimane però riguarda anche il futuro, ovvero il 2025, e c’è proprio la squadra di Milton Keynes al centro delle chiacchiere da paddock. Qualche settimana fa vi scrivevamo di un possibile annuncio di Perez in Messico sul suo addio, cosa smentita dal diretto interessato, ma sembra ormai chiaro come il contratto biennale che dovrebbe partire dalla prossima stagione e che lega le due parti non verrà rispettato.

Questo perché Checo non ha minimamente raggiunto i risultati che il team sperava, e dal 2025, a meno di clamorosi colpi di scena, non siederà più sulla Red Bull. Il team austriaco sta pensando di promuovere chi tra Lawson e Tsunoda farà meglio in queste ultime gare, con il neozelandese che sembra offrire più garanzie. A quel punto, si libererebbe un posto in Racing Bulls, e al di là del giovane Hadjar, stanno crescendo nelle ultime ore le quotazioni di Franco Colapinto, argentino in forza alla Williams e che ha già conquistato il paddock di Formula 1 con le sue prestazioni in pista e il suo modo di fare giù dalla macchina.

Nelle ultime ore vi abbiamo parlato anche di un interesse da parte della Red Bull per Oscar Piastri, una voce che gira in sordina già da qualche mese a dire il vero, ma a quanto pare Helmut Marko, bravo a creare zizzania, ha fatto capire come il manager dell’australiano, ovvero l’ex pilota Mark Webber stia cercando con insistenza un accordo per portare il suo assistito alla corte di Christian Horner. Una situazione in continuo divenire.