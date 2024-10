F1 | Ferrari carica dopo la doppietta, ma Vasseur avverte: “In Messico sfida del tutto diversa!”

Umore a livelli altissimi in casa Ferrari dopo la meravigliosa doppietta di Leclerc e Sainz a Austin. La Scuderia di Maranello si è rilanciata prepotentemente in classifica costruttori, riducendo tantissimo il distacco con la McLaren (-48 punti), leader del mondiale, e la Red Bull, seconda a soli otto punti. In Texas è andato in scena anche il duello tra i due piloti, i quali se le sono date durante la Sprint Race con lo spagnolo ad avere la meglio, ma nella gara principale la furbizia e il passo gara devastante di Charles hanno avuto la meglio. Adesso però si deve tornare subito con i piedi per terra e affrontare la sfida messicana dell’Autodromo Hermanos Rodriguez su un tracciato del tutto diverso ma che potrebbe comunque mettere in risalto i pregi della SF-24.

“Dopo la fantastica doppietta a Austin, arriviamo in Messico con una grande carica di motivazione – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. La vittoria ci ha dato slancio, ma ora ci aspetta una sfida completamente diversa al circuito Hermanos Rodriguez. Qui, le condizioni ambientali uniche, soprattutto per l’altitudine di 2.200 metri, metteranno a dura prova diversi aspetti della vettura, come il raffreddamento e la gestione delle temperature di impianti frenanti, power unit e gomme. Sarà cruciale trovare il giusto equilibrio per mantenere alte le prestazioni”.

“Non sarà facile, ma ci siamo preparati a dovere e siamo pronti a dare il massimo. Come per ogni gara, il nostro approccio sarà quello di mantenere massima concentrazione e attenzione ai dettagli, focalizzandoci principalmente su noi stessi. Mi aspetto che i livelli tra i top team siano molto vicini, e solo alla fine del weekend potremo valutare i risultati della nostra prestazione come squadra”.