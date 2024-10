F1 | Ferrari, Sainz: “Potevo vincere, secondo posto certifica una buona gara”

Nella domenica perfetta della Ferrari c’è anche la firma di Carlos Sainz. Non solo Charles Leclerc, protaginista di una straordinaria prestazione che è valsa una nuova vittoria in stagione per la scuderia del Cavallino, ma anche lo spagnolo riuscito a recuperare posizioni portandosi fino alla seconda piazza. Una P2 ottenuta anticipando la chiusura del primo stint di gara, che lo ha visto rientrare ai box nel corso del 21° giro per montare gomme dure.

Una soluzione che ha dato i benefici sperati, con Sainz riuscito a portare a casa l’undercut su Max Verstappen al 27° giro. Un weekend dove il numero 55, alle ultime gare in Ferrari prima di iniziare nel 2025 una nuova esperienza professionale in Williams, si è ritagliato i propri spazi ottenendo ottimi risultati tra Sprint Race e gara lunga.

“Sì certo, la vittoria era alla mia portata – ha dichiarato Sainz al termine della corsa – Devo fare i complimenti a tutto il team, a Charles, per un risultato fantastico. Un risultato che ci mette esattamente dove volevamo nel campionato costruttori. Sono estremamente contento ovviamente per tutta la gente Ferrari, sapevo che la maggior parte della gara sarebbe stata decisa in partenza. Sapevo che Max e Lando sarebbero andati giù in maniera pesante a curva 1, purtroppo io in quella circostanza ho avuto la peggio e non sono potuto andare in testa anche se il passo da quel momento in avanti era veramente buono. La posizione in pista era la chiave e mi sono dovuto accontentare del secondo posto, che comunque certifica una buona gara”.

Sui miglioramenti della Ferrari, in particolar modo sulla gestione gomme: “Questo chiaramente è un punto di forza della vettura, negli stint lunghi abbiamo poco degrado e questo mi piace molto facendomi godere maggiormente le gare quest’anno. L’anno scorso ci difendevamo per tutta la gara e a perdere posizioni, mentre quest’anno sembra che possiamo attaccare molto di più senza pensare troppo alle gomme: spingendo e superando, questo è divertente. Mi piace molto e spero continui fino a fine anno”.