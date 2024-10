Ferrari | Sainz rammaricato: “L’obiettivo era vincere, spero di avere un’altra possibilità”

E’ un po’ rammaricato Sainz per aver mancato la vittoria a Austin. Il pilota spagnolo sa di avere le ultime chance di successo con la Ferrari, e probabilmente anche della sua carriera, visto che andrà in Williams, non proprio il miglior team della griglia. Dopo un’ottima prestazione ieri, anche oggi Carlos ha fatto una bellissima gara, ma non ne aveva per andare a prendere Leclerc. Ha chiuso comunque una doppietta straordinaria per la Scuderia di Maranello, la seconda di questa stagione dopo quella di Melbourne.

“Complimenti a tutta la squadra per questa doppietta – ha detto Sainz. Congratulazioni anche a Charles per la bella vittoria, ma per quanto mi riguarda, visto il passo che avevo sia ieri che oggi, il mio obiettivo era vincere, ma sono stato sfortunato in partenza e lì tutto si è deciso, perché sono rimasto bloccato dietro la Red Bull, e sorpassarla non è mai facile. Dopo ho avuto un problema con la power unit, ho perso potenza per qualche minuto e questo mi ha fatto perdere il DRS di Max nel primo stint. Da lì in poi sono stato molto veloce, peccato non averlo dimostrato appieno”.

“Dal pacchetto di Monza tutto ha funzionato, abbiamo cambiato anche qualcosa a Singapore e la macchina funziona meglio, è più consistente e prevedibile, ci porta ad andare molto forte in gara. In qualifica non siamo ancora i più veloci, ma la domenica andiamo molto bene, e spero che ci sia un’altra possibilità per vincere quest’anno perché voglio un’altra vittoria prima di andare via dalla Ferrari”.