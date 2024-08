F1 | Norris spegne l’entusiasmo dopo Zandvoort: “Titolo? Preferisco pensare gara dopo gara”

F1 Norris – Nonostante il dominio dimostrato in lungo e in largo nell’ultimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, teatro del 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Lando Norris ha preferito non pronunciare la delicata parola “titolo mondiale” per il prosieguo di questa stagione. L’inglese, intervistato dalla stampa britannica prima di volare a Monza, ha scelto di mantenere i piedi ben saldi a terra, sottolineando come l’intera squadra debba concentrarsi sugli obiettivi gara dopo gara, senza farsi trascinare da aspettative troppo ambiziose o a lungo termine. Un atteggiamento costruttivo, volto a evitare i pesanti errori commessi nella parte centrale di questa annata, che hanno permesso a Max Verstappen di aprire un gap di 70 punti sullo stesso portacolori della McLaren.

Norris cauto sulla lotta per il titolo

“Sto lottando per il campionato sin dalla prima gara dell’anno. Non è una decisione improvvisa quella di essere o meno in corsa per il titolo. So di dover fare meglio. Ho lavorato duramente per tutta la stagione, ma sono ancora a 70 punti da Max. Affronto una gara alla volta, continuando a concentrarmi su ciò che sto facendo ora, perché non ha senso preoccuparsi del futuro o del resto. Non penso sia una domanda a cui debba rispondere ogni weekend. Alla fine, chiunque potrebbe essere in testa: Ferrari, Mercedes, Red Bull, noi. La Ferrari è stata piuttosto veloce in gara qui in Olanda, forse più di quanto ci aspettassimo. Forse la Red Bull ha avuto qualche difficoltà in più del previsto. In ogni caso, non ha senso fare supposizioni in vista di Monza. Arriveremo lì, daremo il massimo e vedremo dove ci posizioneremo”.