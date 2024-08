F1 | Racing Bulls, Ricciardo e Tsunoda pronti a farsi spingere dal pubblico di casa a Monza

F1 Racing Bulls GP Italia – Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda cercheranno di sfruttare il fattore “campo” nel prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nella gara di casa della scuderia faentina, due volte vincitrice sul tracciato brianzolo con Sebastian Vettel (2008) e Pierre Gasly (2020), Ricciardo e Tsunoda tenteranno di riscattarsi dopo la deludente prestazione di Zandvoort. Un obiettivo importante, che mira non solo a dare un boost di morale in vista del prosieguo della stagione, ma anche a migliorare una classifica estremamente compatta e incerta, soprattutto nelle zone centrali.

Ricciardo a caccia di punti a Monza

“Sono entusiasta di tornare in pista questa settimana, soprattutto a Monza. Anche se non abbiamo ottenuto punti a Zandvoort, abbiamo comunque disputato una grande gara, sfruttando al massimo la macchina e la strategia. So che possiamo costruire su questo risultato per fare ancora meglio questa settimana. Ho sempre ricordi fantastici di Monza: i tifosi sono incredibili, la vittoria del 2021 è indimenticabile, e la pizza… beh, quella è davvero qualcosa di speciale.”

Tsunoda carica la Racing Bulls

“Monza è sempre un weekend speciale, non solo perché è un’altra gara di casa per il team, dove possiamo contare sul grande sostegno dei nostri tifosi, ma anche perché è davvero unica, essendo l’ultimo vero circuito ad alta velocità in calendario. Guidare una vettura con pochissimo carico aerodinamico è sempre emozionante. L’intero tracciato è stato completamente riasfaltato, quindi nessuna squadra sa davvero cosa aspettarsi, anche se potrebbe offrire più aderenza rispetto al passato, il che avrà un impatto diretto sulle prestazioni degli pneumatici. Trovare il giusto assetto sarà complicato, poiché la pista si evolverà molto rapidamente da una sessione all’altra.”

