Formula 1 | Haas a caccia di risposte nel “Tempio della Velocità” di Monza

Formula 1 GP Italia Haas – Dopo il risultato nullo ottenuto a Zandvoort, nonostante l’ottima prestazione di Nico Hulkenberg, i piloti della Haas sono pronti a riscattarsi nel prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Sfruttando le caratteristiche ad alta velocità del tracciato, teoricamente favorevoli per la VF-24, Hulkenberg e Kevin Magnussen cercheranno di conquistare un piazzamento in zona punti, quanto mai necessario per migliorare una classifica fin qui incerta e ricca di sorprese.

Hulkenberg carico per Monza

“Monza è l’ultimo vero circuito ad alta velocità in calendario ed è sempre speciale perché si distingue dagli altri. Per me, Monza ha un significato particolare: l’atmosfera è incredibile, con il parco, i Tifosi e tutto il patrimonio e la storia che lo circondano. Un mix che rende questa gara davvero unica e divertente”-

Magnussen ottimista sulle possibilità della Haas

“Monza è una gara storica su un tracciato altrettanto leggendario, con un’atmosfera unica. L’energia dei tifosi, appassionati come pochi, è qualcosa che aspetto con ansia, così come la gara speciale che Monza offre con i suoi lunghi rettilinei. Speriamo di essere competitivi, dato che la nostra macchina si è ben comportata in queste condizionu. Il circuito è particolare per le sue curve ad alta velocità e il basso carico aerodinamico, che fanno muovere di più la vettura, rendendo la guida qui sempre diversa. È essenziale avere un buon setup meccanico; ci sono anche alcune modifiche al tracciato, in particolare ai cordoli, che potrebbero influire sulla guida. Tutto ciò potrebbe cambiare la percezione del circuito”.

