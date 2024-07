F1 | Norris scommette sulla McLaren per il week-end di Budapest

F1 Norris GP Ungheria – Lando Norris scommette sulla McLaren per il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo i colpi a vuoto di Spielberg e Silverstone, arrivati nonostante la grande competitività della MCL38, il pilota inglese vuole concretizzare al meglio il lavoro della squadra sulla MCL38, garantendosi così la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a Miami. Un risultato che alzerebbe e non poco il morale del team e offrirebbe al britannico una buona dose di punti per la rincorsa all’attuale leader della graduatoria generale del campionato Piloti, Max Verstappen.

Norris e le aspettative in vista di Budapest

“È stato bello avere un po’ di tempo per ricaricarsi e resettare dopo un paio di settimane intense. Mentre ero in fabbrica, ho potuto fare un salto al simulatore e ripassare tutto quello che abbiamo imparato in vista dell’Ungheria. Non vedo l’ora di tornarci. Le qualifiche sono importanti, perché non è una pista facile in cui superare, ma saremo competitivi“.