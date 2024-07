F1 | Piastri, in Ungheria una ghiotta occasione per agguantare il primo successo

F1 Piastri GP Ungheria – Obiettivo vittoria per Oscar Piastri nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Archiviate le parentesi negative delle ultime settimane, provocate varie imperfezioni che non gli hanno permesso di raccogliere il massimo in termini di punti e risultato, l’australiano intende sfruttare al massimo il potenziale della MCL38, vettura che si è rivelata non solo completa, ma anche in grado di battagliare ad armi pari con la Red Bull.

L’Hungaroring, proprio in tal senso, potrebbe offrire una ghiotta opportunità di successo, visto che le sue caratteristiche – almeno sulla carta – dovrebbero premiare il lavoro svolto dalla compagine inglese sul pacchetto tecnico di quest’anno.

Piastri e l’obiettivo successo in Ungheria

“Mi presento in Ungheria dopo due weekend molto intensi in Austria e in Gran Bretagna, dove sono stato soddisfatto della mia guida. A Silverstone abbiamo perso alcune occasioni, ma era chiaro che la macchina avesse un buon passo e questo è incoraggiante. L’Hungaroring è una pista dove ho vinto nelle formule junior. Non vedo l’ora di tornarci, tutta la squadra affronta questa gara con molta fiducia e motivazione”.