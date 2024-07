F1 | Norris sbaglia al via, Hamilton no: l’analisi della partenza a Spa [VIDEO]

F1 GP Belgio – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato la partenza a fionda di Lewis Hamilton sul tracciato di Spa-Francorchamps, evidenziando come l’inglese, dalla terza piazzola, sia riuscito a sopravanzare Sergio Perez (2°) in curva 1 grazie ad una manovra pulita ma estremamente aggressiva.

Una mossa di un’importanza specifica non indifferente, soprattutto sul piano strategico, che gli ha permesso di porsi subito in scia alla SF-24 di Charles Leclerc, poi superata nel corso della tornata numero 3. Hamilton, ricordiamo, dopo la squalifica post-gara di George Russell è riuscito a conquistare la vittoria in terra belga, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Leclerc. Per l’inglese si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a Silverstone, nonchè la 105° della carriera.