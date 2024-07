F1 | Marko loda Piastri: “Più forte mentalmente di Norris”

Nelle ultime gare, con l’affievolirsi del dominio della Red Bull che in precedenza dominava, la McLaren e Lando Norris sono emersi come la più grande minaccia di Max Verstappen per il titolo. Tuttavia, nella gara che si è disputata ieri a Spa, nonostante sia partito 11esimo, Verstappen è riuscito ad aumentare il suo divario di punti su Norris.

Oscar Piastri, è rimasto leggermente indietro rispetto a Norris in questa stagione, ma l’australiano ha vinto in Ungheria ed è stato poi promosso al secondo posto nel Gran Premio del Belgio, complice la squalifica data a George Russell. Norris invece, si è incolpato nuovamente per errori commessi durante la gara. E’ probabile che l’inglese inizi a sentire la pressione data dalla competitività del compagno di squadra che è in Formula 1 da soli due anni. Anche perché Zak Brown ha ammesso che bisognerà riconsiderare le leadership all’interno della squadra.

“Sì, ne parleremo. Abbiamo due numeri 1. Daremo loro pari opportunità. Guarderemo di gara in gara e faremo in modo che entrambi i ragazzi abbiano ancora la possibilità di vincere”.

Secondo il consulente della Red Bull, Helmut Marko, Piastri è più forte a livello mentale rispetto al compagno di squadra.

“Sembra proprio che Piastri sia quello mentalmente più forte e stia gradualmente recuperando terreno su Lando nel corso di questa stagione e faccia ancora meglio in alcune aree. Non ho visto alcun errore da parte sua”.