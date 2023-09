F1 | GP Giappone, tensione in casa Alpine per il team order dato a Gasly

In casa Alpine non è stato un tranquillo weekend di gara quello che si è disputato a Suzuka. Nel Gran del Giappone disputato ieri non è passato certamente inosservato lo sfogo finale di Pierre Gasly, con il francese ha manifestato tutto il proprio dissenso nei confronti della squadra per aver dovuto sottostato ad un team order nel quale gli veniva chiesto di lasciare strada al compagno di squadra nonché connazionale Esteban Ocon.

“Alla squadra non sarebbe cambiato nulla terminare nono e decimo o decimo e nono, ma sicuramente non era qualcosa che mi aspettavo – ha dichiarato Gasly, citato da Autosport – Non è una cosa che ho capito bene dato che ero tra le due la monoposto davanti, ne dobbiamo riparlare”.

Sulla questione si è soffermato anche il team principal Bruno Famin che ha detto: “Non abbiamo problemi tra i nostri piloti. Lottano tutti per ottenuti i migliori risultati possibili, sono pagati per quello. Ma lo sono anche per ottenere i migliori risultati per la squadra. Dobbiamo verificare se il nostro pilota ha ricevuto informazioni corrette”.