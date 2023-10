F1 | Aston Martin, morale alto malgrado le recenti prestazioni

Tra le squadre che hanno subito un’importante flessione nelle ultime gare figura senza ombra di dubbio l’Aston Martin. La “verdona” di Silverstone, che aveva iniziato nel migliore dei modi la stagione ottenendo numerosi piazzamenti a podio con Fernando Alonso, si è smarrita negli appuntamenti successivi alla pausa estiva (eccezion fatta per la gara di Zadvoort) ma le recenti difficoltà non hanno intaccato il morale della squadra di Lawrence Stroll.

Il team principal dell’Aston Martin, Mike Krack, ha infatti sottolineato come la scuderia inglese voglia tornare a recitare un ruolo di primo piano in pista sfruttando ogni singola chance nelle ultime gare del campionato. L’Aston Martin è attualmente quinta nel Mondiale costruttori e deve difendersi dalla McLaren che, grazie al doppio podio di Suzuka ottenuto da Lando Norris e Oscar Piastri, si è portata a 49 punti da Woking.

“Si vede che tutti vogliono tornare sul podio, l’esperienza che stiamo facendo da inizio anno piace, quindi il morale è alto ed è qualcosa che dobbiamo mantenere anche noi – ha dichiarato Krack, intervistato dal podcast F1 Nation – Non dobbiamo solamente parlare, ma anche apportare aggiornamenti. Dobbiamo riportare la nostra macchina in una finestra migliore. Cosa aspettarsi da qui fino al termine della stagione? Questa è una delle domande più difficili, perché è molto difficile fare pronostici vedendo i risultati delle ultime gare”.

Krack, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Le ultime gare ci hanno detto che qualsiasi squadra può trovarsi sulla difensiva, in qualsiasi momento. L’abbiamo visto a Singapore con la Red Bull che poi ha vinto il campionato, l’abbiamo visto a Monza, eravamo meno competitivi, l’abbiamo visto a Zandvoort, la Ferrari era meno competitiva. Penso che ci saranno alti e bassi per tutti, ed è difficile prevedere cosa accadrà fino alla fine. Dobbiamo massimizzare il nostro pacchetto, in ogni momento, in ogni sessione, per ottenere il massimo e cercare di lottare fino all’ultima gara”.