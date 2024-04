F1 | Norris in pole nella Sprint di domani: “Ero nervoso, ho sbagliato due giri su tre!”

Lando Norris ha conquistato la pole position nelle qualifiche shootout del Gran Premio della Cina, questo vuol dire che domani mattina scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di Shanghai, la prima dell’anno. Questo risultato però non varrà anche per la gara di domenica, infatti dopo la Sprint di domani verranno fatte altre qualifiche, quelle vere. C’è un po’ di giallo nella pole del pilota della McLaren, visto che il suo tempo era stato prima cancellato per track limits (oggi indegni, ancor di più del solito se è il caso, ndr), e poi successivamente gli è stato restituito, per buona pace di Hamilton, il quale assaporava già la pole in condizioni molto proibitive sul bagnato. Domani quindi una grande chance per l’inglese, quantomeno per mettere una buona dose di punti in saccoccia.

“E’ stato qualcosa di pazzesco correre in quelle condizioni – ammette Norris. Ringrazio il team per avermi dato la possibilità di conquistare questo risultato: c’è sempre nervosismo prima di una sessione come questa, quando sai che pioverà in qualifica da un momento all’altro. Finora abbiamo avuto un buon passo sull’asciutto, per cui ero nervoso, ma sono condizioni nelle quali devi spingere e rischiare per stare in pista. Stavo riprendendo le Ferrari nel giro veloce quindi ho dovuto alzare un po’ il piede, ma è stato sufficiente per la pole e sono contento, pur non essendo una vera e propria qualifica”.

“Ci sono solo tre giri in Q3: i primi due li ho sbagliati entrambi, quindi nell’ultimo o la va o la spacca, ma le condizioni erano molto peggiori, almeno rispetto al secondo ed ero nervoso, commettendo un po’ di errori ma è stato divertente. Una bella sorpresa e una bella posizione per domani. Abbiamo fatto qualche giro stamattina per capire le condizioni ma dipenderà dal meteo e potrebbe piovere pure domani, se sarà così avremo discrete possibilità, ma se dovesse essere asciutto dovremo riprendere un po’ il ritmo”.