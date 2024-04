F1 | GP Cina, Sprint Shoout-Out: Norris svetta nel valzer dei track limits

F1 GP Cina Sprint Shoot-Out – Lando Norris in evidenza nella sessione di Sprint Shoout-Out valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1 che si sta svolgendo sul tracciato di Shanghai. In un pomeriggio cinese caratterizzato dal freddo e da condizioni mutevoli, soprattutto nella SQ3 – interamente svolta sul bagnato – l’inglese della McLaren ha fermato il cronometro sull’1’57″940, circa un secondo e mezzo più rapido della Mercedes di Lewis Hamilton. Il portacolori della scuderia inglese, bravo a creare fin da subito il giusto feeling con la vettura, è riuscito a conquistare la seconda prestazione più veloce della carriera in una sessione Shoout-Out, mostrando una MCL35 in grado di esprimersi al meglio in condizioni di grip mutevoli.

Una buona base di partenza in vista della mini-gara di domani, soprattutto se questa – come sembra – si svolgerà in una situazione simile a quella di oggi. Seconda piazza per Hamilton, autore di una gran performance con una W15 apparsa in notevole difficoltà sull’asciutto, seguito da un superbo Fernando Alonso e dalla Red Bull di Max Verstappen. Da notare che diversi piloti si sono visti cancellare il proprio giro per un’interpretazione troppo al limite dei track limits da parte dei commissari di gara (venivano cancellati i giri anche con dei semplici lunghi).

Un “valzer”, dettato dal poco grip offerto dalla pista a causa del bitume presente in superficie, che ha creato parecchia confusione in una fase clou della Shoot-Out. Carlos Sainz ha trovato posto in quinta piazza, mentre Sergio Perez e Charles Leclerc si sono classificati in sesta e settima posizione. Il monegasco, fra l’altro, si è reso protagonista di un’uscita in S3 con tanto di “bacio” sulle barriere. Oscar Piastri scatterà domani ottavo, mentre Valtteri Bottas e Guanyu Zhou occuperanno gli ultimi slot in top dieci. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.