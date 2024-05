F1 | Norris al primo successo in carriera: “Incredibile tutto l’affetto nei miei confronti”

Lando Norris ha conquistato il primo successo della sua carriera. Il pilota della McLaren, sfruttando anche una Safety Car amica ha dimostrato comunque di essere in definitiva il più veloce in pista a Miami, e ha portato a casa una bellissima ed emozionante vittoria. Dopo 109 gare e 15 podi, finalmente è arrivato il momento più importante della carriera, almeno fino a questo momento. Il lavoro svolto dalla squadra di Woking è stato straordinario, e bastonare così la Red Bull in pista con Verstappen in gara, beh non è da tutti di questi tempi.

“Non ho parole – ha detto Norris a Sky. Negli ultimi giri della gara non so cosa stessi pensando, tipo “sono felice, sono emozionato?”. Non lo so, sorrido, così come dentro al casco, perché dicevo tra me e me di non sbagliare. Alla fine del primo stint avevo il passo migliore, era un pensiero azzardato ma credevo di poter vincere. Già il fatto di vedere Max mi faceva capire come non fossimo troppo lontani. Ho avuto fortuna, questo sì, lo riconosco e lo accetto. La strategia però è stata positiva per noi, rimani fuori sperando possa accadere e nell’ultimo periodo abbiamo fatto un buon lavoro gestendo le gomme e cercando di sfruttare una di queste opportunità, e oggi si è presentata”.

“Tutti felici per me? E’ bello e incredibile, quando fai il giro d’onore e vedi che tutti ti applaudono è qualcosa di speciale, non so descrivere bene la sensazione perché penso ci siano pochissime cose al mondo che possono regalarti queste emozioni. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto il tifo per me, che mi aiutano ogni giorno e questa vittoria è per loro. Bello smentire anche chi non aveva fiducia in me, dimostrare loro che avevano torto e quindi sono contento anche per questo”.