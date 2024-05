F1 | Ferrari, Leclerc sul podio a Miami: “Perez si è preso troppi rischi in partenza”

Charles Leclerc ha preso il terzo podio della stagione, il numero 33 della sua carriera in Formula 1. La Ferrari SF-24 in formato ancora base e senza aggiornamenti si è comunque comportata abbastanza bene a Miami, ma la gara è stata segnata forse già dalla partenza, quando il monegasco è rimasto un po’ sui blocchi salvo poi essere quasi centrato da un Perez troppo spericolato e che ha rischiato di fare strike sia con i due ferraristi che con il suo compagno di squadra. Comunque, il ritmo di Charles è stato ottimo nonostante le difficoltà, e il podio è tutto sommato meritato.

“Oggi, così come ieri ci è mancato un po’ – ha ammesso Leclerc in mixed zone. All’inizio programmiamo la macchina in un modo, su come anticipare per avere un po’ di aderenza e siamo stati un po’ aggressivi per passare Max in curva 1. Siamo andati oltre, ho pattinato e poi provato a recuperare, poi però Checo ha preso troppi rischi e per fortuna non mi ha preso. Non so come Carlos abbia fatto ad evitarlo, per fortuna abbiamo poi fatto la nostra gara, ma la McLaren oggi impressionante. Pit stop anticipato? Avevo le gomme più usate di tutti alla fine, non ho ancora la risposta, dovrò parlare con il team, ci sarà una ragione dietro questa scelta”.