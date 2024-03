F1 | Mercedes, Wolff non si nasconde: “Aspetto Max Verstappen”

La Mercedes non molla la presa nei confronti di Max Verstappen. Toto Wolff, discutendo del successore di Lewis Hamilton, sul quale non ha ancora sciolto definitivamente le riserve, ha discusso del sogno di mercato: ingaggiare il tre volte campione del mondo. Un sogno che potrebbe tramutarsi in realtà, il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, solamente quando la situazione in casa Red Bull sarà più chiara ed eventualmente la casa della Stella potrà affondare il colpo per regalarsi il migliore pilota attualmente in circolazione.

“Lo sto aspettando – ha ammesso l’austriaco intervistato dal De Telegraaf – Qualche mese fa non mi sarei mai aspettato di poterlo dire”.

Wolff discutendo su Verstappen ha detto: “Non voglio speculare troppo sui suoi pensieri o mettergli pressione. Ora è nella macchina migliore e ha un ottimo rapporto con la Red Bull, forse l’intero ambiente di lavoro in questo momento non è come dovrebbe essere. A tempo debito Max, Jos e il loro manager Raymond Vermeulen dovranno decidere quale sia la loro priorità: la macchina, i risultati o alcuni valori all’interno della squadra che possono o meno essere rispettati e che considerano importanti”.

Il manager austriaco, concludendo il proprio discorso, ha aggiunto: “Conoscendoli abbastanza bene, penso che Max e Jos siano molto attaccati a valori chiari”.