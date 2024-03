F1 | Sainz: “Sono sicuro che questa vittoria mi aiuterà per il futuro”

Quella andata in scena nella giornata di ieri è stata una domenica da incorniciare per Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti è stato l’assoluto protagonista del Gran Premio d’Australia, terza prova stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, conquistando una vittoria netta. L’alfiere del Cavallino, che al termine del campionato saluterà Maranello non avendo ancora certezze sul proprio futuro, ha ammesso come la prestazione maturata all’Albert Park di Melbourne possa metterlo in luce per il prossimo mercato piloti.

Quella ottenuta ieri è la terza vittoria in carriera per Sainz, le quali sono state ottenute tutte con la tuta rossa del Cavallino. Le ultime due, ovvero Singapore 2023 e Melbourne 2024 appunto, sono arrivate mettendo fine a strisce consecutive di successi Red Bull.

“Sono ancora senza lavoro per il prossimo anno, sono sicuro che questo aiuta – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Tutti sanno di cosa sono capace. Corro per dimostrare a me stesso che posso vincere con una macchina competitiva, quando si crea l’opportunità. Non corro per dimostrare ai team principal o alla gente il mio valore. Corro per dimostrarlo a me stesso. È la mia mentalità ed è così che gestirò il resto dell’anno”.