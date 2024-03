F1 | Sargeant appiedato in favore di Albon, Verstappen: “Non avrei mai rinunciato alla mia macchina”

Il Gran Premio d’Australia, disputato nella giornata di ieri all’Albert Park di Melbourne, non verrà solamente ricordato per la vittoria di Carlos Sainz – come accaduto a Singapore lo scorso anno ha interrotto una striscia consecutiva di successi Red Bull – e per il ritiro di Max Verstappen (accaduto a distanza di due anni dall’ultima volta, avvenuta sempre a Melbourne) ma anche per la presenza in griglia di sole diciannove vetture.

L’unica monoposto a mancare è stata la Williams di Logan Sargeant, con la scuderia di Grove che ha deciso di sacrificare il suo giovane alfiere americano in favore di Alexander Albon. Il thailandese, protagonista venerdì di un violento impatto che ha danneggiato seriamente il telaio della sua FW46, non potendo contare su ulteriori pezzi di ricambio ha corso con la macchina del compagno di squadra a causa della mancanza di parti sostitutive da parte della scuderia inglese. Una scelta che ha attirato l’attenzione anche di Max Vertstappen, con l’olandese che nel suo stile non ha mancato di sottolineare la propria solidarietà all’americano.

“Questo ovviamente non è stato buono per Logan – ha detto il tre volte campione del mondo al quotidiano De Telegraaf – Capisco che la squadra abbia preso questa decisione dal punto di vista meramente prestazionale, ma non è carino. Qualora fosse capitato a me non avrei rinunciato alla vettura. Certamente non nella mia posizione”.

L’olandese, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “A quest’ora sarei già salito sull’aereo, prima avrei distrutto la mia macchina in modo tale che nessuno avrebbe potuto utilizzarla. Ma chiaramente non debbo preoccuparmi, dal mio punto di vista, di una situazione del genere”.