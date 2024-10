F1 | Mercedes, Wolff: “In Texas l’ultimo aggiornamento del 2024”

La Mercedes viene da un periodo piuttosto complicato. Dopo le belle cose fatte vedere nelle gare che hanno preceduto la pausa estiva, con Hamilton e Russell in grado di vincere complessivamente per tre volte, la W15 ha avuto un calo di performance non indifferente. Sulle due monoposto nero/argentate ci sarà un aggiornamento importante in quel di Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti, prossimo appuntamento di questa stagione. Il team principal Toto Wolff ammette che questa sarà l’ultima novità importante di questa stagione, la quale dovrebbe permettere ai due piloti britannici di fare un bel salto di qualità verso le posizioni importanti della classifica.

“Questo weekend segna l’inizio di una corsa intensa verso la fine dell’anno, con sei gare nelle prossime otto settimane, culminando con il finale di stagione ad Abu Dhabi – ha detto Wolff. Anche se non siamo in lotta per i titoli, ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere e l’opportunità di creare momenti importanti lungo il cammino. Vogliamo chiudere l’anno nel miglior modo possibile, costruendo una base per il 2025 e onorando Lewis nel miglior modo. Per questo, abbiamo lavorato intensamente da Singapore, analizzando le nostre prestazioni e cercando aree di miglioramento”.

“In Texas porteremo l’ultimo pacchetto di aggiornamenti della stagione, con l’obiettivo di ridurre il distacco dai leader. Questo ci fornirà anche informazioni preziose per orientare lo sviluppo del 2025. In questo weekend torna il formato Sprint, quindi sarà cruciale massimizzare l’efficacia dell’introduzione degli aggiornamenti. Il Circuit of the Americas è una pista spettacolare, ma lo scorso anno ci ha riservato delle sorprese. Il suo layout ad alta velocità e la superficie irregolare rappresentano una sfida sia per la vettura che per il pilota, e non vediamo l’ora di affrontarla”.