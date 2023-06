Formula 1 | Mercedes rinnovata e funzionante: il futuro promette bene

Sembra ormai chiaro come la Mercedes abbia iniziato un nuovo ciclo. Gli aggiornamenti portati a Monaco hanno subito mostrato i loro effetti in piste più congeniali come Barcellona e Montreal. Se in Spagna ci si aspettava che la W14 potesse fare un’ottima prova, vi era il dubbio che in Canbada le cose potessero andare peggio viste le caratteristiche del circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Così di fatto non è stato, visto che Hamilton ha conquistato un ottimo terzo posto, e ha dovuto desistere al ritorno di Alonso e di un’Aston Martin anch’essa rinnovata. Il futuro comunque sembra decisamente più roseo per il team di Brackley, il quale ha probabilmente trovato la strada corretta per la prima volta da quando è stato introdotto questo regolamento tecnico.

“Sapevamo che Montreal sarebbe stata più difficile per noi rispetto a Barcellona – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. E’ incoraggiante vedere come il nostro ritmo fosse vicino a quello di Aston Martin e Ferrari. Lewis ha fatto un ottimo lavoro per andare sul podio, ma non poteva fare di più per arrivare secondo. Guardando però le prossime piste, dovremmo essere in grado di lottare costantemente per i primi tre posti. C’è ancora un po’ da fare prima di poter impensierire Max, ma la squadra sta lavorando per portare ancora più prestazione ed è molto motivata a colmare quel gap.

