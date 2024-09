F1 | Mercedes, Wolff: “Ho scelto Antonelli cinque minuti dopo l’addio di Hamilton”

La Mercedes cambia pelle: dal 2025 il team di Brackley correrà in Formula 1 senza il suo campione, ovvero Lewis Hamilton, promesso sposo della Ferrari a partire dal prossimo gennaio. Toto Wolff, team principal della Stella ha voluto fare una scelta azzardata per i più, ma che da italiani speriamo possa pagare in futuro: Andrea Kimi Antonelli, 18enne bolognese affiancherà George Russell. Parliamo di due piloti cresciuti nell’Academy della Mercedes, un qualcosa che rende l’austriaco molto orgoglioso del lavoro svolto con i ragazzi negli ultimi anni.

“Forse abbiamo imparato la lezione, dato che George è rimasto probabilmente troppo a lungo in Williams – ha detto Toto. Ha commesso alcuni errori in quegli anni ed erano piuttosto palesi. Ora abbiamo accelerato con Kimi e gli sbagli saranno più evidenti perché è su una Mercedes, ma siamo assolutamente pronti per questo investimento. Avere questi due ragazzi ex junior della nostra squadra, ora in Formula 1, è davvero fantastico da vedere, ed è una testimonianza del lavoro del team Academy che guarda ai ragazzini di oggi, agli under 10 che corrono nel karting”.

“Penso che la maggior parte del merito vada a Gwen Lagrue e al suo team, i quali gestiscono la nostra Academy, perché sono in grado di fare scouting fin da un’età molto precoce. Noi, come Mercedes, non avremmo trovato Kimi: aveva 11 anni e abbiamo visto i risultati in pista lavorando con i team di kart, ed è incredibile da vedere. Per quanto riguarda George, è stato lui a trovarci: ha indossato il suo vestito migliore ed è venuto a trovarmi nel mio ufficio con una presentazione in PowerPoint! È bello che ora, nel 2024, siamo qui con due junior molto seri che siamo stati in grado di supportare fin dalle primissime fasi della loro carriera. George ha spuntato tutte le caselle, ha vinto tutti i campionati che erano necessari, e Kimi ha fatto la stessa cosa, l’ho scelto cinque minuti dopo l’addio di Lewis”.