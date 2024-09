F1 | Marko rivela: “Red Bull vicina alle power unit Mercedes nel 2014”

F1 Marko Red Bull – In una conversazione concessa al podcast Inside Line, Helmut Marko ha raccontato alcune curiosità riguardanti le trattative condotte in passato per conto della Red Bull, rivelando, tra queste, un principio di accordo con Niki Lauda per la fornitura delle power unit Mercedes.

Parliamo della stagione 2014, quando la scuderia austriaca, sull’orlo di una crisi di nervi a causa dei continui problemi con l’unità Renault, decise di esplorare il mercato alla ricerca di un motore più competitivo e in grado di fare la differenza con i rivali. Marko riuscì a trovare un principio di accordo con Lauda per ottenere i motori più performanti del momento, ossia quelli Mercedes.

Tuttavia, Toto Wolff pose il proprio veto sull’alleanza, probabilmente timoroso della forza del gruppo austriaco. Da qui, la decisione di puntare, due anni dopo, su Honda, grazie ai numerosi investimenti di quest’ultima, nonostante il parziale fallimento della partnership con McLaren.

Marko e il mancato accordo Red Bull-Mercedes

“Nel 2014, il nostro fornitore di motori non era in grado di produrre un’unità competitiva. Avevamo un accordo con Niko Lauda per le unità Mercedes, ma senza il supporto di Toto Wolff non si concretizzò. In seguito abbiamo deciso di puntare su Honda, poiché, grazie ad AVL, eravamo a conoscenza dell’entità dei loro investimenti nei test sui banchi prova. Alla fine si è rivelata la scelta giusta.”