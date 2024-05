F1 | Mercedes, Wolff: “Fossi in Verstappen rimarrei in Red Bull almeno fino al 2025”

Anche Max Verstappen potrebbe rappresentare, dopo l’addio di Adrian Newey, quell’ulteriore pezzo pregiato che prepara le valigie per andare lontano da Milton Keynes? Ad oggi è onestamente impossibile prevedere cosa farà in futuro il tre volte campione del mondo, anche se in queste settimane non sono mancate indiscrezioni sull’olandese e su un eventuale approdo in Mercedes come dopo Hamilton.

Discutendo di Verstappen, Toto Wolff ha ammesso che se fosse nell’alfiere Red Bull non lascerebbe la monoposto più vincente e competitiva del momento almeno fino al 2026 anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

“Se fossi in lui, non me ne andrei, almeno per il 2025 – ha dichiarato Wolff, come riportato sulle colonne di Sky Sports – Ma è tutto nelle sue mani. Parliamo del pilota numero 1, è il migliore in questo momento ed è per questo che spetta a lui prendere quelle decisioni”.

Il manager austriaco ha poi aggiunto: “Potrebbe non esserci alcuna decisione da prendere, forse tutto continua così com’è, ma questa è anche una indicazione per noi”.