F1 | Aston Martin, Alonso: “Mi aspetto una qualifica imprevedibile”

Zandvoort – Giornata altalenante per Fernando Alonso e Lance Stroll a Zandvoort. I tempi dei due nelle FP1 sembrano essere poco rappresentativi – Fernando è quindicesimo, Lance undicesimo – anche a causa delle condizioni della pista. Il canadese si riconferma nella seconda sessione, mentre lo spagnolo risale fino alla sesta, mettendosi alle spalle di Max Verstappen e di Mercedes e McLaren. Un tempo che, se confermato in qualifica, potrebbe dare ad Alonso grandi opportunità in gara.

Alonso: “Mi aspetto condizioni imprevedibili in qualifica”

“E’ bello tornare in pista, e tutto sembra più veloce dopo quattro settimane senza guidare una vettura di Formula 1. E’ una pista divertente, ma le condizioni oggi erano complicate, con tanto vento e la pioggia nelle FP1. In curva devi davvero fare attenzione al vento, ma è così per tutti. Domani le condizioni saranno più imprevedibili, vedremo cosa accadrà”.

Stroll: “Venerdì produttivo”

“E’ bello tornare in pista dopo un po’ di giorni di pausa. E’ un gran bel circuito e siamo riusciti a fare dei giri all’asciutto. Abbiamo completato il nostro programma raccogliendo molti dati, è stato un venerdì produttivo. Stasera studieremo tutto e vedremo come poter migliorare”.

