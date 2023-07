Formula 1 | Mercedes, Wolff: “Non avevamo nulla da perdere”

Dal punto di vista dei risultati, il sabato Sprint della Mercedes è stato estremamente negativo. In qualifica, Russell e Hamilton hanno chiuso in quindicesima e diciottesima posizione per svariati problemi, e nella mini gara il giovane inglese, montando al momento giusto le slick è riuscito ad assicurarsi quantomeno l’ottavo posto e quindi un punto nella classifica mondiale. Il sette volte campione del mondo invece non è andato oltre la decima posizione, non volendosi prendere dei rischi su un tracciato insidioso e considerando la gara di domani, ben più importante di quella di oggi.

“Abbiamo avuto una qualifica ShootOut molto sfortunata con Lewis diciottesimo e George quindicesimo – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Entrambi i piloti hanno detto di avere un buon feeling con la vettura dopo i cambiamenti effettuati sulle vetture nel corso della notte. L’obiettivo era quello di recuperare terreno nella Sprint e la squadra ha fatto una scelta perfetta mettendo George sulle slick nel momento giusto. Non avevamo davvero nulla da perdere, quindi la strategia di cambiare le gomme in anticipo è stata quella corretta. George ha lottato per tornare in zona punti ed è arrivato a pochi millesimi da Ocon, quindi la scommessa è risultata vincente. Lewis ha faticato un po’ di più nel mettere gli pneumatici in temperatura ed è rientrato un giro dopo ai box. Abbiamo imparato tanto oggi e il ritmo della vettura sembrava eccellente, quindi siamo impazienti di andare in gara domani”.