F1 | Enrico Cardile nel mirino di Aston Martin per la stagione 2026

F1 Aston Martin Cardile – L’arrivo di Adrian Newey in Ferrari potrebbe spingere Enrico Cardile ad accettare una nuova sfida personale e professionale. Secondo quanto riportano diversi media nazionali ed internazionali, l’Ingegnere di Arezzo – classe 1975 – avrebbe ricevuto una ricca offerta dall’Aston Martin in ottica 2026 e starebbe valutando che strada seguire per il proprio futuro in Formula 1.

Stroll, alla ricerca di un profilo di spessore per lo staff tecnico della compagine inglese, avrebbe già discusso di alcuni dettagli con Cardile, puntando inoltre sulla presenza a Silverstone di Roberto Fedeli, ex responsabile prodotto Ferrari e mentore di Cardile. Insomma una proposta concreta che l’attuale Direttore Tecnico starebbe valutando con attenzione, sia per il contenuto tecnico (in Aston Martin avrebbe massima libertà di movimento) che per quello economico.

Cardile, ricordiamo, ha assunto la carica di D.T. a Maranello con l’arrivo di Frederic Vasseur e nell’ultimo anno e mezzo, grazie anche al supporto del suo staff, è riuscito dapprima a sviluppare al meglio il concetto SF-23 e successivamente a garantire ai piloti una SF-24 in grado di giocarsela spesso con Red Bull e McLaren. Un profilo importante su cui il Manager francese vorrebbe puntare per il futuro, a prescindere dalla presenza nel team di Newey. Vedremo che tipo di evoluzioni ci saranno sulla vicenda nel corso delle prossime settimane.