F1 | Hamilton felice di rivedere la McLaren nelle posizioni di vetta

F1 Hamilton McLaren – Intervistato dalla stampa britannica, Lewis Hamilton non ha nascosto la propria soddisfazione per il ritorno al vertice della McLaren, precisando come la squadra inglese sia riuscita a lavorare di fino con il pacchetto MCL38, garantendosi di fatto una vettura in grado di battagliare con Red Bull e Ferrari per la vittoria dei Gran Premi.

Un lavoro straordinario, reso possibile grazie anche alla leadership di Andrea Stella, che in Mercedes stanno provando ad emulare per ritornare ai fasti pre-2022. McLaren, ricordiamo, ha ottenuto una vittoria con Lando Norris al GP di Miami e dalla Cina in poi è riuscita a riproporsi stabilmente al vertice, a conferma di un lavoro che gara dopo gara sta offrendo i frutti sperati dallo staff tecnico.

Hamilton felice della crescita McLaren

“Norris e Piastri stanno portando avanti un ottimo lavoro alla McLaren. Oscar nelle ultime gare è stato semplicemente sfortunato, mentre Lando è riuscito a raccogliere tanti buoni risultati, a conferma dei grandi passi in avanti che ha compiuto la squadra negli ultimi ultimi. Mi scalda il cuore rivedere la McLaren lì su, anche perchè sono stato per tanto tempo con loro. Sono un team speciale ed è bello rivederli combattere. Spero che anche noi potremo seguire il loro esempio. Vogliamo avvicinarci alla vetta della classifica e McLaren ha confermato che si può azzerare il distacco con la Red Bull. Serve lavorare bene e la loro storia è un’ispirazione”.