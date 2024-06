F1 | Newey-Aston Martin, stampa inglese certa: “Richieste troppo alte, scenario più lontano”

F1 Aston Martin Newey – Continuano a rimbalzare le voci sul futuro di Adrian Newey in Formula 1. Dopo la clamorosa indiscrezione lanciata dal “The Times” su una possibile visita del tecnico inglese alla factory di Silverstone, utile per toccare con mano i progressi che il team sta cercando di portare avanti nell’ultimo anno e mezzo, oggi il “The Telegraph” ha rilanciato sulla situazione di stallo che si sta registrando tra lo stesso ingegnere britannico e l’ex capo progettista della Red Bull. Il colpevole di questo “empasse”? Le richieste esorbitanti del nativo di Stratford-upon-Avon.

Quest’ultimo avrebbe infatti chiesto uno stipendio annuo di 25 milioni di dollari, pari a 31.7 milioni di euro a stagione. Troppo, anche per i sogni di Lawrence Stroll, il quale non ha mai nascosto la speranza e di portare il guru dell’aerodinamica tra le propria fila per dare una spinta extra alle aspettative di successo della compagine sponsorizzata da Aramco. Ad oggi, quindi, la Ferrari resta l’ipotesi più concreta per l’inglese, soprattutto in vista di un impiego che prevederebbe non solo la Formula 1, ma anche tante attività relative allo stradale.

Newey, ricordiamo, sta già scontando il periodo di gardening con la Red Bull, mentre saluterà definitivamente la squadra nel primo trimestre del prossimo anno, ovvero quando si concluderanno i lavori sull’hypercar RB17.