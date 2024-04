Formula 1 | Pirelli: scelte le gomme per Imola, Monaco e Canada

La Pirelli ha comunicato alle squadre e alla FIA la selezione delle mescole per i Gran Premi di Emilia-Romagna, Monaco e Canada, identica per tutti e tre: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Rispetto allo scorso anno non ci sono cambiamenti, anche perché le mescole sono rimaste inalterate. Nei fatti, però, il tris più morbido a Imola non venne messo alla prova perché l’evento fu cancellato all’ultimo minuto a causa dell’alluvione che aveva colpito la Romagna. Nel 2022, l’unico precedente delle Pirelli da 18” all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, furono utilizzate la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft.

L’appuntamento del 17-19 maggio dirà se l’approccio più soft contribuirà ad offrire un ventaglio di opzioni strategiche più ampio rispetto al passato su un tracciato dove i sorpassi sono notoriamente piuttosto complicati. Per Monaco e Montreal, due circuiti cittadini caratterizzati da un asfalto molto liscio, la selezione è stata naturalmente orientata verso le mescole più morbide, sperimentate ampiamente nel passato più o meno recente.