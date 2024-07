F1 | Mercedes a caccia di Ferrari, Wolff: “Il terzo posto nel Costruttori è un obiettivo realistico”

F1 Wolff Ferrari – In attesa di scendere in pista per il prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Toto Wolff ha tracciato gli obiettivi che Mercedes vuole perseguire per il prosieguo di questa stagione, precisando come il target, ad oggi, sia il terzo posto nel mondiale Costruttori ai danni della Ferrari. Escludendo Red Bull e McLaren, troppo lontane sia in termini di punti che di performance, l’austriaco intende andare a caccia della Scuderia di Maranello, la quale si è rivelata più incerta sul piano delle prestazioni, soprattutto dopo l’ultimo pacchetto di novità introdotte a Barcellona.

Wolff si mette a caccia della Ferrari

“Ad oggi è difficile fissare degli obiettivi perchè la situazione fluttua ad ogni aggiornamento. Se dobbiamo parlare di uno scenario ottimale realistico, però, possiamo affermare che puntiamo al terzo posto nel mondiale Costruttori. E’ qualcosa nelle nostre corde. E’ difficile raggiungere Red Bull e McLaren in vista, soprattutto dopo la crescita che ha mostrato quest’ultima nell’ultimo mese e mezzo. Dobbiamo limitarci a pensare realisticamente e penso che il terzo posto nel Costruttori è qualcosa di possibile. Non è semplice, ma possiamo farcela”.