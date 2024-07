F1 | Wolff: “McLaren è il nuovo punto di riferimento”

Toto Wolff non ha dubbi a riguardo. Per il CEO e team principal della Mercedes la McLaren rappresenta la monoposto guida nell’attuale Formula 1. La scuderia di Woking ha infatti rapito la scena mediatica per gli sbalorditivi passi in avanti che negli ultimi tempi l’hanno portata non solo a scalare posizioni nelle gerarchie in pista, ma a porsi inequivocabilmente come la vettura più veloce e affidabile dell’interno Circus.

La MCL38 si sta dimostrando il mezzo più costante in pista, avendo raggiunto l’apice di questa continuità di risultati con la doppietta Piastri-Norris ottenuta domenica scorsa all’Hungaroring. Un uno-due che ha permesso al team inglese di mettere la freccia sulla Ferrari, con Maranello che ha perso il secondo posto nel Mondiale costruttori avendo da tempo smarrito il contatto con il vertice, candidosi prepotentemente al titolo marche detenuto per il secondo anno di fila dalla Red Bull.

“McLaren è il nuovo punto di riferimento – ha dichiarato Wolff, come riportato sul sito di Sky Sports UK – È fantastico che abbiamo un’altra squadra che ha compiuto questo balzo in avanti, riuscendo ad ottenere un primo e un secondo posto. È un bene per tutti quanti noi, sono contento per loro”.

Da parte di Wolff non è mancato un pensiero sull’obiettivo che Mercedes deve prefissarsi nel prosieguo della stagione: “È difficile farlo perché può variare in base agli aggiornamenti. Ma penso che se oggi dovessimo dire cosa significa essere realistici o ottimisti, probabilmente diremmo la terza posizione nel Mondiale. Difficile raggiungere Red Bull e McLaren, ora punto di riferimento, quindi penso che sarebbe un buon obiettivo anche se non sarebbe facile da raggiungere”.