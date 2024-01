Red Bull, Horner commenta il diverso status di Verstappen e Perez

Max Verstappen è la prima guida della Red Bull e Sergio Perez è il secondo pilota. A differenza di altre squadre a Milton Keynes c’è una gerarchia precisa, anche per la presenza di un fuoriclasse che è cresciuto nel team dal 2016 e che inanella una vittoria dietro l’altra. Senza poi parlare del confronto interno; da quando sono compagni di squadra Verstappen ha vinto 44 GP contro i soli 5 di Checo Perez. Il messicano ha vissuto una stagione alquanto complicata, riuscendo solo per pochi punti a spuntarla per il secondo posto in classifica Piloti su Hamilton.

Lo stesso Chris Horner, team principal della squadra campione del mondo, non fa mistero dello status di Max all’interno del team, sottolineando però come la squadra venga sempre prima dei singoli.

“Verstappen è arrivato da noi che era un ragazzo e ora è un tre volte campione del mondo – le parole di Horner riportate da GPFans.com –. E’ un po’ come è successo con Hamilton, adesso è il pilota più vincente di sempre, è normale che abbia più peso all’interno del team rispetto al compagno di squadra, perché come pilota ha un valore superiore. Bisogna trovare il giusto equilibrio. E’ normale che il proprio fuoriclasse, il proprio centravanti, goda di alcuni privilegi, però non deve essere una primadonna, ma ricordarsi che fa sempre parte di un team e che il team viene prima dei singoli. La squadra rispetta il proprio campione, ma lui può vincere solo attraverso il team e quindi deve ricordare sempre di far parte di un gruppo”.