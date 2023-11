F1 | McLaren, un avvallamento avrebbe provocato l’incidente di Norris a Las Vegas

F1 GP Las Vegas McLaren – Intercettato da motorsport.com al termine dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Andrea Stella ha spiegato l’impatto di Lando Norris contro le barriere di curva 12 durante la quarta tornata di gara, precisando come la perdita improvvisa del posteriore sia stata provocata dalla combinazione creata da una buca, presente in quel punto della pista, con la bassa temperatura delle gomme (i piloti erano in pieno regime di Safety Car). Un episodio certamente poco sfortunato che non ha permesso all’inglese di riscattare la pessima qualifica del sabato, chiusa in 16° posizione.

“Tutte le vetture hanno fatto scintille in quel determinato punto”, ha affermato il Team Principal della McLaren. “La combinazione tra l’avvallamento e le gomme fredde ha provocato il testacoda e il successivo contatto con le barriere. Probabilmente Lando pensava di avere maggiore grip. Credo che quel dosso, se continuiamo a correre di notte, debba essere sistemato, perché le gomme saranno sempre fredde e con poco grip. Rischia di diventare una curva molto difficile”.