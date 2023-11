F1 | Sainz ad Abu Dhabi per ottenere il quarto posto nel mondiale Piloti [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi Sainz – Al termine di un fine settimana ricco di alti e bassi, condizionato dalla penalità di dieci secondi per la sostituzione – forzata dallo scontro con un tombino – della batteria, Carlos Sainz è pronto a giocarsi le proprie carte ad Abu Dhabi per la conquista del quarto posto nel mondiale Piloti.

Lo spagnolo, a pari punti con Fernando Alonso e in vantaggio sul compagno di squadra Charles Leclerc di sole cinque lunghezz, intende inseguire un obiettivo personale comunque importante, il quale darebbe spessore ad una stagione non semplice ma che gli ha comunque regalato due pole position e l’unica vittoria non targata Red Bull (Singapore).

Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza non solo di Alonso e Leclerc, ma anche di Lando Norris, pronto a riscattarsi dopo il clamoroso passo falso di Las Vegas. Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.