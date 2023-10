F1 | McLaren, Stella frena gli entusiasmi sul 2024

La McLaren sta obiettivamente vivendo un momento molto positivo, basti pensare ai tre podi negli ultimi due GP e allo status di seconda forza su un tracciato tecnico come Suzuka. Nonostante la grande crescita della MCL60 il team principal Andrea Stella non si fida però degli altri top team in ottica 2024, convinto che questa Formula 1 “ad effetto suolo” venga man mano sempre più compresa da tutte le squadre e che bene o male certi concetti ormai sono chiari a tutti. Ad esempio secondo Stella la Mercedes, una delle scuderie più deludenti al momento, farà un grande salto in avanti l’anno prossimo.

“Siamo ottimisti per ciò che concerne lo sviluppo della prossima monoposto – le parole di Stella a Motorsport.com – Ma al contempo credo che sia così per tutti perché ormai certi concetti sono chiari nel paddock. Non sappiamo se stiamo lavorando meglio di altri, ma non dimentichiamoci degli altri. Ad esempio penso che Mercedes abbia capito su cosa deve lavorare, sospetto che farà un balzo in avanti piuttosto importante. Ad oggi non possiamo pronosticare i valori in pista del 2024, le cose possono cambiare velocemente. Noi siamo concentrati sulla nostra tabella di marcia e siamo soddisfatti dei nostri miglioramenti. Dobbiamo continuare a lavorare con metodo, ma siamo più avanti rispetto a quanto ci aspettassimo”.