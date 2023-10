F1 | Alfa Romeo, Bottas in cerca di riscatto in Qatar

Nonostante una stagione sinora non esaltante, e nonostante il doppio ritiro a Singapore e Suzuka, Valtteri Bottas non demorde e rilancia in vista del GP del Qatar, dicendosi fiducioso di poter tornare in zona punti, risultato che manca da Monza, gara chiusa al decimo posto. Il finlandese, che in queste settimane ha lavorato al simulatore, è convinto che gli avversari diretti non siano troppo distanti.

“Siamo stati sfortunati a Suzuka, perché sentivo che avevamo del potenziale – le parole di Bottas – In questi giorni ho lavorato al simulatore per comprendere al meglio i nostri aggiornamenti, e ora non vedo l’ora di tornare in pista. Ho già corso in Qatar nel 2021 e sarà interessante girare a Losail con le nuove monoposto. Abbiamo ancora ancora molte opportunità di andare a punti, già a partire da questo fine settimana. In più è un fine settimana con Sprint Race, quindi dobbiamo ottenere da subito il massimo dalla nostra macchina e metterci in buona posizione. Non penso che i nostri rivali siano poi così lontani”.