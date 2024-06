F1 | Verstappen e la puzza di bruciato: libere 2 chiuse in anticipo per un problema all’ERS [VIDEO]

F1 GP Canada Verstappen – Venerdì nero per Max Verstappen sul tracciato di Montreal, teatro del prossimo Gran Premio del Canada di Formula 1. Durante l’attività in pista delle libere 2, l’olandese ha sentito una strana puzza di bruciato all’interno dell’abitacolo della sua RB20, aspetto che l’ha portato a rientrare velocemente in pit lane.

Dalle analisi successivamente eseguite dai tecnici, oltre che dal supporto delle immagini esterne (ben evidente una fumata bianca dal posteriore della vettura), è stato riscontrato un problema al sistema ERS che non ha permesso al Campione del Mondo in carica di concludere l’attività del venerdì. Una situazione poco felice che costringerà lui e la squadra, condizioni permettendo, a fare gli straordinari nelle libere 3 di questo pomeriggio.

Appuntamento a domani per la terza sessione di libere a Montreal, utile per affilare le ultime “armi” in vista della qualifica che scatterà qualche ora più tardi. Squadre e piloti torneranno in pista alle 18.30 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.