F1 | Marko: “Ferrari molto forte su alcune piste, non credo possa ripetersi sempre”

L’appuntamento di Austin si è tinto di rosso Ferrari. La scuderia del Cavallino ha infatti monopolizzato il weekend texano, ottenendo un’impronosticabile doppietta firmata da Charles Leclerc e da Carlos Sainz. Una prestazione autoritaria, che ha rilanciato Maranello nel Mondiale costruttori, dove ora in 48 punti sono divise McLaren, Red Bull e appunto Ferrari a cinque gare (e due Sprint Race) dal termine della stagione.

Discutendo della superiorità mostrata in gara dalla SF-24 sulla concorrenza, Helmut Marko però invita alla calma. Lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes ha infatti sottolineato, dal suo punto di vista, come la vettura di Maranello sia molto incline da sfruttare o meno le caratteristiche della pista dove si gareggia. Ragion per cui, secondo il giudizio di Marko, la Ferrari non replicherà sempre fino alla fine del campionato la prestazione mostrata in terra texana.

“Quando la Ferrari ha una pista in cui tutto si adatta, spesso è stata molto forte, ma non credo che possa ripetersi su tutte le piste”, ha detto Marko a Speedweek.

Il manager austriaco ha poi aggiunto: “Leclerc ha avuto un ritmo incredibile. Pensavamo che avrebbe rovinato le gomme, ma ha finito a quella velocità. Anche Sainz è stato bravo, un errore di valutazione da parte nostra”.