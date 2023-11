F1 | McLaren, Piastri decimo nelle libere di Abu Dhabi

Oscar Piastri è stato l’unico pilota della McLaren ad aver concluso entrambe le sessioni di prove libere. Ad Abu Dhabi, l’australiano ha chiuso al decimo posto il venerdì arabo, ma anche lui è stato danneggiato dalle due bandiere rosse che hanno di fatto distrutto la giornata di tutti. Nella prima sessione è sceso in pista anche il messicano Pato O’Ward (quindicesimo) in sostituzione di Lando Norris, secondo al termine delle PL2. La sensazione, pur avendo girato pochissimo negli orari più importanti, è che la MCL60 possa essere protagonista anche a Yas Marina per l’ultimo appuntamento stagionale prima del rompete le righe.

“Mi sono trovato bene là fuori – ha detto Piastri. La macchina sembra competitiva, e questo vuol dire che l’inizio del weekend è stato buono. Ci sono alcuni errori da sistemare, ma nel complesso sento che ci troviamo in una buona posizione. Lavoreremo duro con il team per analizzare i dati e vedere cosa possiamo fare domani in vista delle qualifiche”.

“Dopo la prima sessione desideravo essere in macchina anche nella seconda – ha dichiarato O’Ward. E’ stata una PL1 tranquilla e abbiamo lavorato bene, completando i giri che ci eravamo prefissati di fare. Penso che avrei potuto fare ancora di più, quindi sono molto contento di tornare in vettura il prossimo martedì per i test, lì cercherò di conoscere meglio la monoposto così da poter migliorare ancora”.