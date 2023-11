F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou pronti a lottare per il Q3

Quello di Abu Dhabi sarà l’ultimo weekend per l’Alfa Romeo: il team Sauber continuerà nella prossima stagione, anche ora con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, ma il marchio italiano dirà addio dopo il ritorno nel 2018. Il weekend sembra partire col piede giusto: il finlandese segna il quarto miglior tempo in entrambe le sessione, nonostante entrambe fossero anomale per un normale weekend di gara. In ogni caso la C43 sembra essere nella giusta finestra, e il team di Hinwil dovrà continuare su questa linea per ottenere un buon risultato nell’ultimo weekend della stagione.

“E’ davvero bello terminare entrambe le sessioni in quarta posizione, anche se è davvero difficile stabilire quale sia la nostra reale posizione. Sono state due sessioni anomale: la prima con tanti rookie e la seconda con due bandiere rosse e nessuno è riuscito a segnare davvero un giro veloce. Comunque siamo riusciti a completare il nostro programma e ho buone sensazioni con la vettura, sembra promettente. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare, dovremo essere al top per la qualifica e per la gara. Il nostro obiettivo per domani resta il Q3 e, se lavoreremo bene, potremo farcela”.

Settima posizione, invece, per Zhou Guanyu, che nella prima sessione ha ceduto il volante a Theo Pourchaire. Anche il cinese sembra essere soddisfatto delle performance della vettura: anche per lui l’obiettivo è entrare tra i primi dieci in qualifica.

“E’ stata una buona giornata, sono felice di essere stato subito veloce, nonostante le due bandiere rosse nelle FP2. Avevamo un buon ritmo e mi sentivo a mio agio con il bilanciamento, è stata una buona giornata. Effettivamente, abbiamo spinto per diciotto giri, ma la vettura sembra essere nella giusta finestra e siamo solo all’inizio del weekend. E’ bello trovare fiducia sin dall’inizio e i nuovi aggiornamenti sembrano funzionare. E’ solo venerdì, ma continueremo a lavorare per migliorarci per restare competitivi”.