DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2023: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Abu Dhabi – Tutto pronto alla Yas Marina Circuit per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le tante bandiere rosse di ieri pomeriggio, le quali hanno penalizzato il lavoro delle squadre sulle monoposto, i piloti sono pronti per affrontare i classici 60 minuti del sabato mattina, i quali serviranno per perfezionare le ultime cose in vista delle qualifiche (oggi alle 15.00) e della gara (domani alle 14.00). Ieri, ricordiamo, il miglior tempo è stato ottenuto da Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e la Red Bull non sono riusciti ad estrarre per intero il potenziale della RB19, aspetto che dovrà spingerli a dare il massimo nella sessione che andrà in scena tra poco. Da attenzione anche la McLaren, veloce ieri soprattutto con Lando Norris, e la Mercedes.

GP ABU DHABI: DIRETTA PROVE LIBERE 3 QUI A PARTIRE DALLE 11:30